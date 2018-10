Ha richiesto l'asilo politico ma spacciava droga: arrestato nigeriano

Trovato in possesso di circa sette grammi di eroina, a Potenza, un giovane di 20 anni, cittadino nigeriano e richiedente asilo politico, è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato fermato per un controllo nei pressi della zona industriale del capoluogo lucano.