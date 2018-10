Cavaliere imbufalito: "Il reddito di cittadinanza è una bufala"

Il reddito di cittadinanza "è una barzelletta, è una bufala e una presa in giro degli italiani". Lo ha detto venerdì il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo a '#IdeeItalia La voce del Paese. Pil 4.0. Persona Impresa Libertà, la convention degli azzurri organizzata da Maria Stella Gelmini capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati all'Hotel Gallia di Milano.



"Basta fare i conti: con un reddito di 780 euro al mese, al massimo saranno un milione di persone che potranno usufruirne" invece "hanno venduto questa operazione come la fine della povertà", ha concluso. Beh, ma non era lui che nei tempi d'oro prometteva un milione di posti di lavoro?