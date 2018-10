È tornata Serracchiani: "Salvini sei squallido"

"Salvini si vanta che ci saranno diecimila assunzioni nelle Forze dell'ordine ma si dimentica di dire grazie al Governo Gentiloni. Perché 7.400 di quei 10mila saranno assunti con le risorse messe nell'ultima legge di Stabilità". Lo afferma la deputata del Pd Debora Serracchiani.



"Già è squallido vendersi il lavoro fatto dagli altri ma", continua la deputata dem, "almeno Salvini non ci racconti che sta facendo sicurezza in Italia. Invece di scrivere decreti assurdi, si occupi sul serio del personale del comparto sicurezza e difesa, che hanno in gran parte il contratto in scadenza. A loro è affidata la tutela dei nostri cittadini e non bastano le chiacchiere per garantire la dignita' del loro lavoro".



Serracchiani ha aggiunto che "ulteriore preoccupazione hanno suscitato le parole del suo gemello diverso Di Maio, che ha parlato di tagli alla difesa, uno strumento che in molte sue parti è al limite della tenuta". "Veda Salvini", ha concluso, "se anche per lui le Forze armate sono inutili".