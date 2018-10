Burkina Faso, sei agenti uccisi da terroristi

Un attacco terroristico compiuto in Burkina Faso ha causato la morte di sei poliziotti e il ferimento di cinque altri agenti. Lo riferisce un comunicato del ministero della Sicurezza del paese dell'Africa occidentale pubblicato sulla pagina Facebook della polizia burkinabé. L'attacco è avvenuto ieri "sera" sull'arteria Sollé-Titao nel nord del paese dove un veicolo della polizia "è saltato su un ordigno artigianale", informa la nota.



"In seguito all'esplosione" i poliziotti "sono stati bersagliati da un nutrito fuoco" da parte di un "gruppo di assalitori, al quale hanno risposto con determinazione", viene aggiunto senza fornire altri dettagli dello scontro. Negli anni passati il Burkina Faso, poverissima ex-colonia francese già Alto Volta, ha subito decine di attacchi terroristici soprattutto nel nord al confine col Mali.



In marzo un assalto era stato compiuto anche nei pressi dell'ambasciata di Francia a Ouagadougou con almeno 15 morti tra cui otto terroristi. Solo nelle ultime settimane sono stati uccisi più di una decina di uomini delle forze di sicurezza.