Siria, bomba al confine con la Turchia, 10 morti

Violenti scontri hanno avuto luogo nel nord della Siria, dove, in seguito a dei conflitti a fuoco avvenuti tra i jihadisti che hanno il controllo dell'area e l'Esercito libero siriano (Els), sei persone hanno perso la vita, mentre un'autobomba è esplosa vicino al confine con la Turchia uccidendo quattro persone. In base a quanto riporta l'Osservatorio siriano per i diritti umani con sede a Londra, un'esplosione ha avuto luogo nella città di Azaz, controllata da Els, sostenuto dalla Turchia. In seguito alla detonazione quattro persone hanno perso la vita.



Sempre oggi la medesima fonte riferisce di scambi di artiglieria iniziati ieri sera tra i ribelli di Hayat Tahrir al Sham, costola di al-Qaeda, e il gruppo Nour al-Din Al Zinki, nella cittadina di Kafr Halab, appena dentro il confine della provincia di Idlib. Hayat Tahrir Al Sham avrebbe scatenato la reazione del gruppo rivale dopo aver tentato di arrestarne un comandante, con gli scontri andati avanti fino ad oggi. Si tratta delle prime intemperanze da quando l'intera area è divenuta oggetto di un accordo tra Ankara e Mosca (che sostiene il regime di Bashar el Assad ndr) per la creazione di un'area demilitarizzata e la fuoriuscita dei jihadisti da Idlib.



Operazioni che dovrebbero, secondo la road map, concludersi entro il 15 di ottobre. Tuttavia Hayat Tahrir al Sham controlla ancora buona parte della città e può contare su un numero superiore di uomini rispetto ai gruppi ribelli vicini la Turchia. Gli scontri di oggi, sempre in base a quanto riporta l'Osservatorio per i diritti umani in Siria, sono avvenuti in prossimità della zona che Russia e Turchia vogliono pacificare, sono costati la vita a tre civili, e tre combattenti di diverse fazioni e si sono conclusi con la conquista di due villaggi da parte di Hayat Tahrir al Sham, gruppo oltranzista che ha annunciato che non accetterà di sottomettersi a quanto deciso da Ankara e Mosca.