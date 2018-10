Benigni: "Italia fuori dalla Ue? Piuttosto fuori dall'Italia"

"Ci sono momenti in cui sembra che l'Italia torni indietro, si parla di imbarbarimento e di assistenzialismo, ma in tutte le epoche si è detto che il momento che viviamo quello culturalmente e moralmente più basso, lo diceva Leopardi, lo diceva Socrate". E' la riflessione di Roberto Benigni, a margine di convegno di studi su Dante, dedicato alla sua lettura dei canti dell'Inferno, ad Apiro.



"Ora effettivamente l'Italia è cambiata molto - ha ammesso -, c'è una ondata di mancanza di solidarietà che non appartiene alle nostre radici, e si sta diffondendo l'idea che con questa manovra economica qualcuno voglia far uscire l'Italia dall'Europa. Per come è messa l'Italia in questo momento più che uscire dall'Europa dovrebbe uscire dall'Italia. Però credo che la matrice profonda degli italiani sia quella che viene dall'Umanesimo, da Dante, dal Rinascimento, dal Risorgimento, da valori profondi che non abbiamo mai tradito".



"Sono convinto che l'Italia è davvero il paese della risurrezione, quando c'è la sensazione che stiamo cadendo, ecco che risaliamo. Siamo risorti da momenti difficili, adesso non è un momento di morte, per cui c'è bisogno di risorgere, e quindi ho fiducia nel popolo italiano e anche nella sua classe politica".