Clandestini, il Pd vuole porte spalancate

"A Trieste c'è stato il gesto di un folle che ci addolora enormemente. Ma la sicurezza non ha nulla a che fare con lo ius culturae". Lo dice a La Repubblica Graziano Delrio, presidente dei deputati del Pd, che aggiunge: "Ho cominciato a battermi per lo ius soli e lo ius culturae nel 2012 con il comitato 'L'Italia sono anch'io' e ora spero, realisticamente, che il 2020 sia l'anno buono. Noi dem abbiamo la volontà di fare subito la legge. Su ius culturae e fine vita ci siamo, non ci sarà una politica dei due tempi sui diritti".



"Continuare a correlare immigrazione con la sicurezza", prosegue, "è sbagliato e falso. Gli immigrati regolari non delinquono più dei nativi italiani. Se vi sono più integrazione e più diritti, si ha più sicurezza. Nel caso dello ius culturae parliamo di bambini: non c'entra nulla la sicurezza".



Quanto alle fibrillazioni nella maggioranza dovute alle prese di posizione di Italia viva, Delrio avverte: "Renzi sa che non si può tenere in tensione costante un governo o è la fine. È lecito che ognuno faccia la sua corsa senza diktat ma con le idee e le proposte. Che valgono come quelle degli altri. Non credo il governo sia in pericolo, ma c'è una regola da rispettare e cioè che il bene del paese viene prima di quello dei singoli partiti".