Portogallo, da elezioni verdetto su alleanza "marchingegno"

Conosciuta come "il marchingegno" (geringonça), la quasi-coalizione governativa portoghese sopravvissuta contro molte previsioni per quattro anni, potrebbe rispuntare dalle urne oggi, rendendo inevitabile per il Partito Socialista (Ps) del premier Antonio Costa una nuova alleanza di governo atipica con i partiti di sinistra. I sondaggi assicurano ai socialisti la vittoria alle legislative, ma gli ultimi sembrano escludere la possibilità che il Ps arrivi ad una chiara maggioranza e quindi alla formazione di un governo senza alleati.



La gericonça (Governo socialista di minoranza, sostenuto dal Blocco di Sinistra e e dalla coalizione Partito comunista-Verdi) ha gestito l'intera legislatura giunta al termine, riuscendo a strappare concessioni alla Commissione Ue inizialmente molto sospettosa dei piani di allentamento dell'austerity e relativi bilanci, diventando, anzi, una sorta di modello per i partiti socialdemocratici europei, anche in Italia.



Secondo gli ultimi rilevamenti, il Ps sarebbe sceso al 35,5% circa dei consensi, mentre l`opposizione di centro destra del Partito social-democratico sarebbe in risalita, a un soffio dal 29% delle intenzioni di voto. Lo stesso premier Costa ha sottolineato come le esperienze di governi di maggioranza in passato abbiano lasciato brutti ricordi presso l`elettorato. E alcuni analisti portoghesi consigliano anche di considerare un altro aspetto: la formula dell'alleanza extragovernativa è risultata non solo innovativa, ma efficace, in grado di lasciare ai vari partiti la loro identità e di distribuire meriti e rinunce senza penalizzare una formazione in particolare.