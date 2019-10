Germania, il leader verde Habeck: "Aiutiamo l'Italia a battere il populismo"

Con Salvini "fuori dai giochi", "l'Italia ha tre anni e mezzo per fare politiche ambientaliste e pro europee e la Germania e l'Europa devono fare di tutto perche' l'Italia abbia successo": lo ha affermato il leader dei Verdi tedeschi, Robert Habeck, in un'intervista a Repubblica.



Habeck ha criticato il pacchetto clima del governo Merkel perche' a suo dire "non bastera' assolutamente per rispettare gli accordi di Parigi": "Mancano obiettivi fondamentali come una legge per l'uscita di dal carbone e una per la fine della produzione del motore alimentato con fonti fossili entro il 2030".