Dl Sicurezza, Mulè (FI): "Imbarazzanti M5s-Conte, decreti cancellati di notte"

"La cosa grave non è tanto che il Partito democratico e Italia Viva prendano posizione contro i decreti Sicurezza di Salvini e sfruttino la poltrona per una 'mancetta elettorale'. La cosa inaccettabile e imbarazzante è che la forza politica maggioritaria di questo governo, il Movimento 5 stelle, 'con il favore delle tenebre' cancella quei decreti che aveva votato convintamente con tanto di foto opportunity del premier Conte in una delle sue solite conferenze stampa. Mi domando dove possa mai andare un Paese guidato da un premier e un partito che non hanno un'identità politica oltre che la dignità". Lo scrive su Facebook Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato.