Dl sicurezza, Salvini: "Ora decreti clandestini, si torna a mangiatoia"

Il governo ha esultato per i decreti Sicurezza smontati? "Se questi passano il tempo a smontare invece che a costruire, smontano Quota 100, smontano la scuola, smontano i decreti Sicurezza, io penso che l'Italia abbia bisogno di qualcuno che ricostruisca, che fa, che innova, che migliora, non che azzera. Anche perché, da quello che ho letto, li chiamerei 'decreti clandestini'". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine dell'assemblea dell'Associazione degli industriali di Cremona. "Si torna esattamente alla mangiatoia sull'immigrazione clandestina e ai permessi regalati a chiunque cammina per strada e agli sbarchi a migliaia. Non so che cosa abbiano da festeggiare", ha aggiunto.