Non cascateci: la Sinistra ha sempre odiato le libertà sessuali

Considerando che il Battaglione Sacro del generale tebano Gorgida, (378 a.C.) era appositamente composto da coppie di guerrieri omosessuali, e che l'estetica, la spiritualità e il diritto del mondo classico erano permeati (vivaddio) di licenziosità erotiche, e scevri da qualsiasi bigottismo di stampo islamo/catto/comunista, le attuali sinistre mondialiste cianciano di emancipazione sessuale e genderismo solo per portare a casa il loro progetto di sterilizzazione dell'Occidente, costi quello che costi. Se alle zecche frega ben poco del vostro benessere in generale, figurarsi di quello sessuale; anzi, forse ne sono anche invidiose, dato che loro, fra mascherine e faccette, non devono avere grandi occasioni per spassarsela.

I “progressisti” non hanno mai usato lo sbandierato concetto di libertà sessuale per garantire ad ogni individuo la possibilità di derogare da quegli stili di vita maggioritari che determinano la direttrice consuetudinaria e procreativa di una comunità. Essi, al contrario, si fingono interessati alla tutela delle cosiddette “minoranze” solo per elevarne a regola un determinato orientamento specifico che sia funzionale allo scardinamento della comunità d'appartenenza.

Basti guardare il doppiopesismo mediatico (telefilm, cartoni, pubblicità..) col quale tanto spingono verso modelli sessuali fluidi e onanistici quanto stigmatizzano ferocemente modelli di esuberanza fertile, bollati magari come priapismo machista.

Insomma, non sono i paladini di tutte le libertà esistenti come vorrebbero farvi credere, ma spingono solo quelle funzionali al proprio progetto politico: la grande sostituzione.

Che si tratti di aborti “pret à porter” o di adozioni facili, di cittadinanze glassate o di matrimoni usa&getta, va tutto bene, per la sinistra: l'importante è azzerare la componente demografico/elettorale autoctona libera ed emancipata, e sostituirla con un gregge uniforme e low-cost che mangi, caghi e voti solo per devozione verso i propri pastori.

Ora è la volta del trattamento ormonale gratuito per chi vuole cambiare sesso, ricchi premi & cotillon: chi offre di più? Ovviamente è solo propaganda da basso pallottoliere elettorale, non certo una questione di principi etici che solo la scienza medica dovrebbe laicamente poter valutare alla stregua di qualsiasi altro trattamento sanitario a favore del benessere di qualsiasi cittadino.

Quindi sappiate, cari amici del mondo LGBT & dintorni (che già di per sé non dovrebbe essere un mondo a parte fatto di sigle e acronimi sostitutivi della parola “cittadini”), che a quelli lì non interessa affatto mettersi nelle vostre scarpe per verificare se ci stiate comodi e appagati; no, a loro interessa solo potersi permettere, col vostro voto politico, quelle che più soddisfano la loro sete di potere.