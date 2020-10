La Lombardia pronta ad accogliere i malati covid della Campania

"Per mesi la Lombardia, nel suo momento più drammatico, è stata insultata e sbeffeggiata dal governatore campano De Luca che irrideva i nostri morti, i nostri malati, il nostro personale sanitario. Oggi la Lombardia mette a disposizione i suoi posti letto del nuovo ospedale in Fiera a Milano, un’eccellenza del nostro sistema sanitario pubblico, e i suoi medici e infermieri per curare gli ammalati della Campania, dove la situazione sta sfuggendo di mano all’improvvisazione della giunta De Luca. Questo è il cuore generoso di una grande Regione, di una grande comunità, di un grande popolo". Lo scrive sulla sua pagina Facebook l’on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.