140 tonnellate di cocaina sequestrate in Europa nel 2018, ma...

I dati della Relazione europea sulla droga 2018, a cura dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA), documentano una maggiore incisività della repressione e il genio Roberto Saviano, presentando a Venezia 76 "Zerozerozero", la serie tv kolossal con la regia di Stefano Sollima, tratta dal suo romanzo-inchiesta uscito nel 2013, ne invoca la legalizzazione... Lo scorso anno sono raddoppiati in Europa i sequestri di cocaina (140 tonnellate, circa il doppio del quantitativo tolto dalla circolazione nel 2017) ma, com'è ovvio, la situazione del consumo rimane drammatica, con quasi quattro milioni di persone che, nel vecchio continente, hanno fatto uso di cocaina nel 2018.





E non importa che l'1,7% della popolazione tra i 15 ed i 34 anni ha consumato cocaina in Europa nel 2018, impattando quindi sulla fascia più debole e mettendo così a repentaglio le "leve" stesse del rinnovamento generazionale, per l'autore di Gomorra, è importante dire che la cocaina regna "Perchè la vita è una merda, ti fa sentire sempre troppo brutto, troppo povero, troppo grasso". Soluzione quindi secondo lui? La cocaina "andrebbe legalizzata, solo così si bloccherebbero i pozzi di petrolio delle organizzazioni criminali. La legalizzazione trasformerebbe l'economia mondiale: il narcotraffico di cocaina attraversa il mondo legale, gli da' forza, liquidità, rendere la sostanza legale cambierebbe le cose".





Arriva quindi subito la prima "sponda" all'obiettivo della "legalizzazione delle droghe leggere" invocato pochi giorni fa dalla senatrice Pd simbolo delle battaglie Lgbt, Monica Cirinnà. “Ci sono alcuni temi sui quali si può senza dubbio ipotizzare un lavoro comune in Parlamento coi 5 Stelle – postava la Cirinnà alla vigilia della formazione del governo Conte bis -. Penso ad una legge contro l’omotransfobia: in Senato ci sono due ddl, uno a firma della collega Maiorino e uno a mia firma, che sono largamente sovrapponibili. Ma penso anche al fine vita, alla legalizzazione delle droghe leggere, al matrimonio egualitario, alla omogenitorialità e alla riforma delle adozioni per tutte e tutti. Adesso abbiamo di fronte una pagina bianca e un nuovo percorso da avviare”. Del resto per lei e anche per Saviano come abbiamo vista la vita (vale) "una merda". Morte del pudore.