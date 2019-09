Violenze in comunità: misure cautelari su 4 minori

Quattro misure cautelari sono state eseguite dalla Polizia di Nuoro su minorenni, ospiti di una Comunità di recupero. I giovani, con particolari disagi comportamentali, sono stati ritenuti responsabili di sequestro di persona, estorsione, violenza sessuale, stalking, maltrattamenti, lesioni e danneggiamento.



Due sono finiti in carcere e gli atri due in comunità. Vittime degli abusi altri minorenni ospiti della stessa struttura - in particolare un ragazzo disagiato con aspetti di autismo e una ragazza, costretta a subire atti sessuali - e gli stessi educatori della comunità, quotidianamente oggetto di aggressioni verbali e fisiche e di minacce di morte.