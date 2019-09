Maltempo: frana su confine italo-svizzero, disagi per frontalieri

Le forti piogge cadute durante la notte hanno causato, intorno alle 5 di questa mattina, una frana sulla strada delle Centovalli appena al di la del confine tra Italia e Svizzera, nel territorio del comune elvetico di Camedo. La strada è percorsa quotidianamente da centinaia di frontalieri che dalla Val Vigezzo raggiungono Locarno per lavoro.



Molti di loro sono stati costretti a fare ritorno in Italia e imboccare la strada della Valle Cannobina, raggiungendo il posto di lavoro in Svizzera passando dal Lago Maggiore. Il pronto intervento delle squadre cantonali ha permesso di riaprire rapidamente la strada che è tornata transitabile regolarmente pochi minuti prima delle 7.