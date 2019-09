Via Salvini, Lucano libero

"Ci sono stati due rientri. Salvini a casa, Lucano a casa". Scherza cosi' Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, nel giorno del rientro al suo paese dopo la revoca del divieto di dimora da parte del Tribunale di Locri. In una lunga intervista ai microfoni del WMF condotta da Cosmano Lombardo, CEO di Search On e Ideatore del Web Marketing Festival, Lucano ripercorre le tappe della sua vicenda politica e umana sottolineando come, alla fine di tutto, "ciò che mi rimane di più di questa esperienze è l'aver conosciuto tantissime persone ma soprattutto la consapevolezza che c'è un mondo che fa sperare, che non esiste solo una deriva di disumanità ed egoismo".



Le tante attestazioni di solidarietà ricevute in Italia e nel mondo sono per Lucano il segno di una "umanità che non si rassegna a questa perdita della dimensione umana". Dinanzi alla telecamera l'ex primo cittadino ricorda l'affetto ricevuto in "Calabria ma un po' ovunque con manifestazioni contro quelle idee di cattiverie, di odio razziale e di discriminazioni verso le persone più deboli". Lucano ricorda anche la sua personale vicenda giudiziaria legata ai rifiuti, dove "hanno trovato la possibilità", sottolinea con rammarico.