Tenta di violentare anziana senza tetto. Arrestato marocchino

Ha cercato di violentare una clochard di 73 anni, originaria dell’Est Europa. Lui è un un 34enne marocchino, senza fissa dimora e con vari precedenti penali (tra stupefacenti, resistenza, danneggiamento, violazione delle norme sull’immigrazione clandestina) che è finito in manette. Il fattaccio ieri vicino alla stazione di Trieste, alle tre di notte. Una la pattuglia dei carabinieri ha scoperto la donna con il volto tumefatto e sanguinante e con gli abiti parzialmente lacerati. Racconta che un uomo l’aveva aggredita sessualmente, per poi portarle via quanto aveva, ovvero un cellulare e 20 euro.



Il marocchino prima l’ha colpita al volto con un pugno e poi ha tentato di trascinarla in un punto appartato. Lo stupro è stato evitato grazie alla strenua resistenza della donna. I carabinieri si sono messi subito sulle tracce dell'uomo, che hanno identificato in un vicino appartamento di via Ereditari, e lo hanno arrestato.