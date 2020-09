Gran Bretagna, accoltellamenti a Birmingham

Alcune persone sono state accoltellate stanotte a Birmingham, in Inghilterra. Lo rende noto la polizia locale, che parla di "grave episodio". "Sappiamo di un certo numero di feriti ma al momento non siamo in grado di dire quanti e quanto seriamente", scrive la polizia su Twitter. "Tuttavia, tutti i servizi di emergenza stanno lavorando sul luogo" dell'evento "per assicurare le cure mediche a tutti i feriti".