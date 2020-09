Migranti: a Lampedusa le due navi quarantena restano in mare

Le due navi destinate alla quarantena dei migranti - Rhapsody e Snav Adriatica - per il momento restano nelle acque antistanti Lampedusa. All'hotspot dell'isola vanno avanti le operazioni di identificazione, fotosegnalamento e rilevazione delle impronte digitali per alcuni dei 400 migranti rimasti. In seguito sarà disposto il trasferimento sulla Snav Adriatica per il quale si attende pure che cali il forte vento. Sulla nave quarantena Rhapsody, invece, dovranno essere imbarcati un'altra cinquantina di migranti, arrivando ai preventivati 804 ospiti, oltre a 32 positivi al Covid-19. Anche per questa operazione si attende che cali il vento.