Coronavirus, Speranza: "Su app Immuni comunicazione sbagliata"

"L'app Immuni è fondamentale in questo momento di riapertura delle scuole. E dobbiamo tirarla fuori dallo scontro politico. In nessun Paese accade che un partito inviti a non scaricare un sistema per tutelare la salute pubblica". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza che alla festa de Il Fatto Quotidiano, ha aggiunto: "Sull'app Immuni abbiamo pagato anche una comunicazione sbagliata fatta all'inizio. L'app è uscita quando la curva dei contagi si stava piegando di più e quindi c'era stato un abbassamento della soglia di attenzione. Ora dobbiamo reinvestire su Immuni".