Brevetti: Meloni, 'la Capitale tagliata fuori da tutto'

Anche Fratelli d'Italia ha sostenuto la candidatura di Milano ad ospitare il Tribunale europeo dei brevetti, pero' bisogna considerare l'equilibrio generale e capire in questo contesto qual e' il ruolo di Roma, che rischia di essere la grande dimenticata. Lo dice in un'intervista in apertura di prima pagina al Messaggero Giorgia Meloni. La Capitale "e' assente da ogni partita per colpa di un sindaco inadeguato al suo ruolo e che ha fatto piombare la citta' nell'immobilismo assoluto", aggiunge. La Roma "governata dai Cinquestelle è paralizzata, non attrae investimenti e non ha alcuna visione di sviluppo. Il risultato è "che la nostra città è tagliata fuori da tutto, con la complicità del governo giallorosso".



E "da una parte il sindaco e il M5s stanno dimostrando di essere preoccupati "piu' delle loro sorti personali" mentre il segretario del Pd "e' ben felice di assistere al tracollo grillino a Roma", pensando ne venga "un vantaggio per il suo partito". E' "un'ignobile guerra tra bande" sulla pelle di Roma". Il declino della Capitale "è inaccettabile, e non intendiamo più sopportarlo", dice Meloni. I fondi europei, potrebbero essere un'occasione per progetti su Roma ma "non credo affatto che la Raggi e i Cinquestelle siano all'altezza di questa sfida".



Per la scelta del candidato sindaco di Centrodestra "non mi e' mai piaciuto fare identikit e disegnare profili, escludendo a priori qualcuno. Certo, Roma e' una macchina molto complicata da governare e ha bisogno di persone che la conoscono bene e che sappiano gestire con autorevolezza e fermezza i suoi difetti, come apprezzarne i suoi pregi". La campagna per il dopo Raggi, con un candidato sindaco e un programma per Roma saranno subito dopo le regionali "la nostra priorità".