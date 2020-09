Scandalo sanità in Lazio, FI: "Il Pd faccia chiarezza"

''Zingaretti si è fatto passare per vittima quando è esploso lo scandalo delle mascherine comprate e mai ricevute da un'azienda che si occupava di altro. Poi c'è stata una vicenda di camici della quale pure si parla assai poco. Ora riemerge un grave scandalo che riguarda il suo assessore alla Sanità D'Amato, che dovrebbe restituire alla Regione alcune centinaia di migliaia di euro che furono erogati a una sua associazione che doveva occuparsi dei boschi dell'Amazonia e che intanto seguiva le vicende politiche della Capitale. L'Assessore D'Amato deve rispondere al Consiglio Regionale e alla pubblica opinione. E lo invitiamo con determinazione a farlo". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri commissario del coordinamento Forza Italia Roma Capitale.



"Ma anche Zingaretti deve rispondere pubblicamente. La Procura di Roma sulla vicenda delle mascherine e dei camici avrebbe potuto e dovuto fare ben di più. Ma sappiamo come vanno in quel palazzo le cose. Per quanto riguarda lo scandalo D'Amato chiediamo chiarezza e trasparenza, non solo a questo assessore ma anche al suo capo politico che è Zingaretti, uno degli esponenti più importanti della sinistra. Non la farà franca. Faremo di questa vicenda -conclude- una questione nazionale e lui e il suo assessore dovranno parlare e...pagare''.