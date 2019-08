Tramvata grillina: la Tav si farà

Bocciata in Aula la mozione grillina No Tav, passano tutte le altre mozioni a favore dell'opera: il Senato ha approvato quella del Pd con 180 sì, 109 contrari e un astenuto. In pratica, approvate tutte le mozioni Pro-Tav. Questi i voti ai vari testi: mozione M5s respinta con 110 voti a favore e 181 contrari. Mozione Pd approvata con 180 sì, 109 no, 1 astenuto. Mozione di +Europa: 181 sì, 107 no e 1 astenuto. Mozione FdI 181 sì, 109 no e 1 astenuto. Mozione FI, 182 sì, 109 no e 2 astenuti.





"La Tav rappresenta un'inestimabile occasione di crescita per il Paese, crescita economica ed infrastrutturale, che colloca l'Italia nel pieno consesso delle potenze europee che scelgono la modernità, il progresso e guardano con fiducia al futuro. Chi oggi si schiera contro l'opera tradisce una lettura della vicenda miope ed ancorata ad interpretazioni scorrette quando non fantasiose. I nostri imprenditori, le nostre eccellenze e competenze, che quotidianamente portano in alto il nome del nostro Paese, hanno necessità vitale di una concreta strategia che punti a sbloccare opere, a garantire investimenti, a dare concretezza al loro lavoro". Così la senatrice piemontese della Lega Marzia Casolati, segretario della commissione Politiche dell'Unione Europea a Palazzo Madama.



"La Lega", prosegue, "ha sempre sostenuto questa strada maestra, l'unica che può consentire alle nostre comunità di avere un peso specifico in Europa, di poter decidere del proprio futuro, anziché pagare il conto di posizioni sconclusionate che non pongono rimedio ad un deficit di infrastrutture che penalizza e rallenta", conclude.