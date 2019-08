Governo, rimpasto in vista?

Una verifica di maggioranza su una versione aggiornata del contratto, con uomini nuovi in postazioni chiave. Mentre si attende che Matteo Salvini commenti il voto del Senato sulla Tav, negli ambienti parlamentari di maggioranza si delineano gli sviluppi tra i gialloverdi. Lo scenario ritenuto più plausibile comporterebbe, secondo quanto affermato dall'agenzia Dire, "il ritorno al tavolo del contratto tra Lega e M5s. Un modo per sancire i mutati rapporti di forza dopo il voto alle europee del 26 maggio. Ma anche un modo per mettere nero su bianco i punti del programma che Salvini ritiene necessari e improrogabili". Per ora si tratta di ipotesi, però.



Dalla manovra alle grandi opere, alla riforma della giustizia, Salvini, scrive Dire, "vuole una sterzata del contratto dal giallo-verde al verde-giallo. Ambienti di maggioranza danno per scontato che a portare avanti il nuovo programma non potranno essere i ministri che rispecchiano il contratto del 2018, ma volti nuovi, indicati dalla Lega. Ovviamente precisano, non è detto che l'operazione vada in porto".



E' appunto questo che la verifica dovrà appurare. Ma una cosa è certa, sostengono le Agenzie di stampa: non si perderà tempo in lungaggini. In pochi giorni si può arrivare a definire l'intesa o a sciogliere il legame di governo.