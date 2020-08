Regione Lombardia: 3 milioni per sostenere vino e ristorazione

La Regione Lombardia ha approvato una delibera riguardante le disposizioni per il sostegno del sistema produttivo vinicolo di qualita' e per gli operatori della ristorazione in seguito alle difficolta' causate dall'emergenza legata al Covid. Una misura straordinaria da 3 milioni di euro che consentira' di aiutare due settori che rappresentano due eccellenze per la Lombardia e che affrontano un periodo di difficolta' economica. Questo intervento consentirà anche di rafforzare l'alleanza tra ristoratori e produttori di vino di qualità del territorio.



"Procedura semplificata e risorse immediate - ha spiegato l'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi Fabio Rolfi - per una misura che i due settori attendevano. Con questo stanziamento mettiamo a disposizione dei ristoratori dei ticket da 250 euro che potranno spendere per acquistare vini di qualita' nelle cantine lombarde. Intendiamo cosi' anche creare rapporti territoriali virtuosi e collaborazioni tra produttori di vino e operatori per vedere anche in futuro sempre più vini lombardi nelle carte dei ristoranti".