Arriva la banda del bonus vacanza: tutte risorse africane

Derubavano e pestavano i turisti. E lo facevano con gusto, una vera e propria Arancia meccanica in stile Kubrik. Succede ad Alassio in Liguria, dove una banda composta da sei nordafricani tra i 18 e i 22 anni e un ivoriano scorrazzavano per le spiagge rapinando turisti e locali a suon ginocchiate, cazzotti in faccia, sprangate e bottigliate.



Come è successo a quattro ragazzi, derubati di cellulari, carte di credito e denaro in contante e finiti all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure; per tacere della brutale rissa, non l'unica, come quella dell'altra notte ai piedi del molo Bestoso, che ha terrorizzato e messo in fuga i turisti. E quel che è peggio è che la banda, che per fortuna è finita in manette ma chissà quanto resterà realmente in cella, si trovava ad Alassio a spese dei contribuenti grazie al bonus vacanze introdotto dal governo giallorosso. Per la serie, per sprecare denaro non c'è mai limite...