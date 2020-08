Esplosione a Beirut: la senatrice piange per i...libici

Ma la Pirro non è sola. Prima di lei il pentastellato Manlio Di Stefano aveva manifestato solidarietà "agli amici libici" e non a quelli libanesi, dimostrando di conoscere poco la geografia (e lei evidentemente lo ha seguito). Ciò che scandalizza è che Di Stefano è Sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri. Non c'è che dire, un bel biglietto da visita. Fosse ancora vivo Gheddafi sai le risate...