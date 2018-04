Friuli: in un anno spesi 7 milioni di euro per accogliere 900 richiedenti asilo

Oltre 7 milioni di euro: è questa la cifra che 10 cooperative sociali del Fvg hanno ricevuto nel 2016 per mantenere 900 immigrati: in media, oltre 7.700 euro a richiedente asilo. Le risorse sono state assegnate dalle gare d’appalto delle Prefetture. Delle 10 cooperative, tre hanno ricevuto meno di 200mila euro, 5 fra 201mila e 500mila euro ciascuna e due invece addirittura oltre mezzo milione di euro ognuna. I dati sono emersi dal convegno su "Accoglienza migranti in Fvg: chi, come, con quali risorse...", organizzato ieri al Centro Balducci di Zugliano da Libera Fvg e Rete dei Numeri pari.