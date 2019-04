Afghanistan, raffica di attacchi, 10 morti

Almeno sette poliziotti e tre civili sono stati uccisi ieri in Afghanistan in una serie di attacchi, uno dei quali è già stato rivendicato dai talebani.



Almeno quattro poliziotti sono morti e altri cinque sono rimasti feriti durante un attacco contro un posto di blocco nella provincia settentrionale di Sari Pul. Sempre nel corso di attacchi a posti di blocco, questa volta nella provincia orientale di Ghazni, sono morti altri tre agenti e altri sette sono rimasti feriti.



Inoltre, tre civili sono morti e altri 19 sono rimasti feriti in seguito all'esplosione di due bombe nella provincia orientale di Nangarhar. I talebani hanno finora rivendicato solo l'attacco di Ghazni.