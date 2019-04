Ambiente, Costa attacca Salvini: "Studi i problemi e poi potrà parlare"

"Salvini dovrebbe prima studiare. Quando affronta i temi ambientali non sa di che cosa parla". Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, non le manda a dire al vice premier. Le critiche della Lega, spiega in una intervista al Corriere della Sera, "significano che allora sto lavorando bene". "Salvini - aggiunge - non è solo un ministro, è un leader politico, ha diritto di esprimere le sue critiche, però...Prendiamo i termovalorizzatori. Volerne costruire di nuovi è antistorico, soprattutto quando alcune regioni Lombardia e Veneto tra queste stanno pianificando di chiuderli. E' una questione di buon senso che si spiega con i numeri".



"Secondo gli obiettivi europei gli inceneritori bruciano rifiuti indifferenziati non riciclabili e non compostabili, e noi abbiamo un accordo con l'Europa per cui entro il 2030 dobbiamo arrivare al 70% di raccolta differenziata. Cosa ci mettiamo quindi in quegli ipotetici impianti che nel 2030 avremmo appena finito di costruire? Non è un caso che nel contratto di governo che anche la Lega ha siglato c'è scritto di superare gradualmente gli inceneritori".