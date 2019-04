Europee: al Viminale cominciata la presentazione dei simboli

E' cominciata alle ore 8 la presentazione dei simboli al Viminale per le elezioni europee del 26 maggio. In fila sotto la pioggia anche alcuni big: Calderoli della Lega, Di Stefano di Casapound, Adinolfi del Partito della famiglia. I primi a presentare il simbolo sono i rappresentanti del Partito internettiano, in fila da due giorni. In terza posizione c'è Mirella Cece, rappresentante del simbolo 'Sacro Romano Impero'.