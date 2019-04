Fisco, Garavaglia: "La flat tax funziona"

La flat tax "funziona" e quanto alla sue estensione alle famiglie "sicuramente ci sarà un impegno in questo senso, perché il sistema fiscale va semplificato e alleggerito". Lo afferma in una intervista al Corriere della Sera il vice ministro dell'Economia, Massimo Garavaglia.



"Nel primo mese - aggiunge - il numero delle partite Iva è salito del 5%. La spesa per investimenti delle Regioni, cui abbiamo liberato 2,5 miliardi di euro, e' salita dell'84%. Quella delle Province per le scuole e le strade, che sono in condizioni pietose, è aumentata del 6%. Ai piccoli Comuni abbiamo dato a gennaio 400 milioni e li hanno già spesi".



Infine "l''Iva sugli scambi interni. Il gettito è cresciuto in due mesi di 900 milioni, e questo non è certo l'effetto della fattura elettronica, che semmai è contrario". Vuol dire che complica le cose? "Mah, io vedo che Milano e Lodi fanno il 16% del valore aggiunto nazionale e oggi producono il 31% delle fatture. E' evidente che da qualche altra parte si sono fermati per capire che succede".