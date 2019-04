Minniti: "C'è la guerra in Libia e per il governo il problema sono 64 migranti"

"C'è la guerra in Libia e l'Italia, e anche l'Europa, sono impegnate in una contesa sull'accoglienza dei 64 migranti soccorsi dalla Alan Kurdi, una questione che si poteva risolvere in 30 secondi. Questo è davvero icastico?". Lo dice a Repubblica l'ex ministro dell'Interno Marco Minniti. Sulla Libia spiega: "Ora, comunque vada a finire, bisogna prendere atto che il ruolo dell'Italia in Libia è seriamente messo in discussione. Qualcosa è già cambiato e non certo nell'interesse della leadership che l'Italia ha sempre avuto in questo rapporto di fondamentale importanza negli equilibri tra Europa e Africa".



Inoltre, sull'osservazione che i nostri servizi di sicurezza rilanciano l'allarme su 100mila migranti che in questa situazione potrebbero essere fatti partire e di una zona Sar libica che di fatto non esiste più, Minniti aggiunge: "Non solo questo. L'Italia si ritroverebbe frontiera di una guerra civile in Libia con tutto quello che significherebbe in termini di flussi migratori che coinvolgerebbero la stessa popolazione libica. Ci troveremmo di fronte ad una emergenza straordinaria, anche in termini di sicurezza".



"Una roba da allarme rosso di fronte alla quale il governo dovrebbe convocare un comitato di crisi ad horas. E invece stiamo a discutere, con una certa dose di cinismo, di come ricollocare vite umane", ha concluso.