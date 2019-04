Vinitaly: al via la kermesse, attesi Casellati, Conte e Salvini

Si apre oggi a Verona la 53esima edizione di Vinitaly, dove fino al 10 aprile il vino italiano sarà in vetrina con un programma ricco di eventi, convegni, seminari, degustazioni, momenti di approfondimento e intrattenimento. Attesi il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.



Il ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha allestito spazi dove si svolgeranno gli eventi centrali, la sala conferenze che ospiterà i dibattiti e l'area degustazione dove avranno luogo gli appuntamenti di gusto, fra storia e tradizioni d'Italia. All'edizione Vinitaly 2019 il Mipaaft sarà attore non solo istituzionale ma strategico punto di riferimento per la filiera vitivinicola italiana, puntando ad un nuovo modello di politiche di valorizzazione e sostegno alle eccellenze enologiche del nostro Paese che passa attraverso l'abbinamento imprescindibile con le politiche di promozione turistica del patrimonio Wine & Food italiano.



Obiettivo, promuovere la conoscenza delle nostre produzioni vitivinicole all'estero, al fine di attrarre la domanda turistica nelle aree del nostro Paese. Il fil rouge della vasta programmazione delle attività organizzate dal Mipaaft, dunque, è quello di un'Italia da vedere e da gustare, terra del bere bene, del 'Made in Italy' culturale, artistico, architettonico, paesaggistico ed enogastronomico di inestimabile valore in grado di attrarre flussi turistici da ogni parte del mondo.