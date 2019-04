Stormo uccelli a Catania, voli dirottati. Passeggeri trasferiti in bus da Palermo

Uno stormo di uccelli in migrazione in volo sopra l'aeroporto di Catania ha costretto tre aerei che sarebbero dovuti atterrare nello scalo internazionale 'Vincenzo Bellini' a essere 'dirottati' su Palermo. Sono il volo proveniente da Malpensa di Rayanair delle 08:40, l'Amburgo di Euro Wings delle 08:46, e il Verona di Volotea delle 09:02. Sono atterrati un'ora dopo.

I passeggeri hanno raggiunto Catania a bordo di autobus messi a disposizione dalle compagnie aeree. Un disagio non indifferente per l'utenza considerato che a seguito della carente rete infrastrutturale occorrono oltre due ore per raggiungere Catania da Palermo.