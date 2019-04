Sgomberato campo nomadi a Palermo: non ci sono bagni e fogne, solo amianto e rifiuti

Sgomberato il campo nomadi a Palermo. Carabinieri, agenti di polizia di Stato e municipale, vigili del fuoco e sanitari del 118 sono entrati nell'area nella zona della Favorita e hanno fatto uscire 45 persone che si trovavano ancora nel campo. Uomini, donne e bambini saranno portati in strutture messe a disposizione del Comune. Sempre nel corso dell'operazione inizierà la bonifica con l'abbattimento delle ultime baracche rimaste ancora in piedi.

Nei giorni scorsi la Procura aveva lanciato un ultimatum per liberare la zona occupata abusivamente dal 1990 e dove sono state realizzate strutture pericolose per chi le abita. Non ci sono bagni, fogne, scarichi regolari. Cumuli di rifiuti, anche amianto, giacciono a terra. Il sequestro, disposto dal Gip Walter Turturici a luglio scorso, è legato proprio a queste esigenze di tutela dell'incolumità pubblica.