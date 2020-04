Morti al Trivulzio, il Governo promette controlli

"Per il Pio Albergo Trivulzio aspetterei le conclusioni degli ispettori. Ma dove ci sono criticità nelle Rsa è giusto andare a controllare. E Milano non è l'unico caso: anche in Sicilia, a Catanzaro e nel Lazio ci sono situazioni simili". Lo afferma Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, ai microfoni della trasmissione radiofonica 'Circo Massimo' su Radio Capital.