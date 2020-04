Il virus non ferma gli sbarchi: in ottanta alla deriva in Libia

Una barca in difficoltà con 80 persone a bordo al largo della Libia. Lo rende noto Alarm Phone che ha ricevuto la chiamata di soccorso. I migranti hanno detto di essere fuggite dalla Libia e di non avere più benzina. "Le autorità competenti sono informate. Devono essere soccorse e portate in un porto sicuro in Europa. Le persone in pericolo erano in contatto con Mrcc Roma, che ha detto che stanno arrivando i soccorsi. Sono da un giorno in mezzo in mare e hanno freddo".



Le persone sono ancora in mare, avverte Alarm Phone, "sono sopravvissuti alla notte ma sono al freddo ed esausti. La barca ha raggiunto la zona Sar maltese e abbiamo informato Malta. Chiediamo alle autorità europee di smettere di ritardare il salvataggio e di aderire al diritto internazionale e sui diritti umani. Non perdere altro tempo!".