Coronavirus, anche l'Africa è in ginocchio

È boom di contagi in Africa ma nessuno ne parla, a casa nostra, forse perché (siamo troppo maligni?) si infastidiscono le anime belle che vogliono l'accoglienza a tutti i costi, anche in tempi di autoisolamento? Solo Sputnik, l'agenzia di stampa russa vicina a Putin, fornisce i dati: 50 Stati africani contagiati, specie nelle regioni del Nord. E, aggiungiamo noi, nel Maghreb sparisce la stampa e la distribuzione porta a porta, per paura del contagio. Il che significa, tra l'altro, che le notizie non circolano più e si rischia di non avere il polso della reale gravità della situazione.



"I contagi da Covid-19 nel continente africano hanno raggiunto e superato quota 8.500, come riferisce l'Unione Africana in una nota delle scorse ore", riferisce Sputnik. "Stando ai dati riportati dall'Unione Africana, il coronavirus ha già interessato 50 Paesi, con gli stati del nordafrica tra quelli che risultano essere maggiormente colpiti. Ad oggi, il numero di casi conclamati è pari a 8.536, con il bilancio delle vittime che invece ha raggiunto quota 360, viene riferito nella nota. Gli unici cinque stati del continente a non aver riportato alcun caso legato alla pandemia di coronavirus sono il Lesotho, il Sahara Occidentale, il Sud Sudan, le Comore, e São Tomé e Príncipe".



I decessi sarebbero ancora pochi, secondo AfricaNews, ma il problema è che non si riesce a sapere la reale entità dei contagi, vista la mancanza di ospedali e di strutture mediche attrezzate, specie nelle zone periferiche dei Paesi. È dunque facile che molti contagiati muoiano in casa o non sappiamo nemmeno di essere portatori, sani o meno, del virus letale. Le autorità locali lo sanno e in Guinea, ad esempio, ove si contano già 111 morti, il Governo ha deciso di varare un piano d'emergenza anti-coronavirus, a dimostrazione che si aspettano numeri ben più alti. E alcuni media lanciano appelli ai "ricchi africani" affinché aiutino i Paesi più svantaggiati, mentre alcune grosse banche, a differenza di quanto fa la Ue con noi, sboccano i fondi per aiutare la popolazione.



Circa i contagi, le cifre sono soggette a variazione ma, secondo AfricaNews, al momento sono più colpiti i territori del Nordafrica, con 1.320 contagi in Algeria, 1.173 in Egitto, 1.021 in Marocco, 553 in Tunisia. Nell'Africa occidentale i Paesi più colpiti sono Burkina Faso (345), Costa d'Avorio (261), Ghana (214), Nigeria (232) e Senegal (219), vale a dire alcuni degli Stati che ci mandano più immigrati. Africa Centrale: Camerun (650); Africa orientale: Congo (49), RDC (164). Africa orientale: Gibuti (51), Etiopia (43), Kenya (158), Uganda (48), Rwanda (104). Africa meridionale: Sudafrica (1.655), Mauritius (227), Zambia (39).