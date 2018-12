Nasce il fronte sovranista Ue? Salvini: "2019 anno della scossa"

Matteo Salvini crede che nel 2020 vada 'ritarato' il Contratto con i Cinque Stelle, boccia senza mezzi termini ogni ipotesi di ecotassa sulle auto e rilancia la pace fiscale. Al Forum Ansa in diretta Facebook, il leader della Lega parla anche di Europa, prevedendo che il 2019 sarà l'anno della scossa, magari grazie a un avvicinamento tra sovranisti e popolari, in un fronte anti-socialisti.



Rivedere il contratto di governo? "Si potrà fare. Magari quello che abbiamo stabilito a maggio del 2018, a settembre del 2019 o del 2020 va 'ri-tarato'", è l'avviso del leader leghista all'alleato.



Ma Salvini, che per ora non vuole sentire parlare di riforme e nuova legge elettorale ("Non è al centro dei miei pensieri") si mostra freddo anche sull'eventuale rilancio del centrodestra: "Ne riparliamo tra 5 anni, chi vivrà vedrà".