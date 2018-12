Salvini: "Pace fiscale, no ecotassa"

Per adesso ciò che sta più a cuore del Capitano, ha scritto l'Ansa in queste ore, "è consolidare il consenso della Lega. La manifestazione nazionale di sabato a Roma è vicina". E Salvini alla vigilia rilancia la pace fiscale ed annuncia che per le cartelle minori - quelle dai 30 a i 90 mila euro - si potrà prevedere un 'saldo e stralcio' del 15% a carico di chi "è in ostaggio" di Equitalia.



Quanto alla platea del Sud, il leader della Lega ha spiegato al Forum Ansa che la nuova Lega "tricolore" guadagnerà consensi al sud "con i fatti, con la concretezza, soprattutto sul fronte del lavoro e della difesa del Made in Italy, delle eccellenze meridionali". Il ministro dell'Interno e vicepremier abbandona il vertice di maggioranza sulla manovra a Palazzo Chigi, ancora in corso, per arrivare a Via della Dataria.



"In pochissimi, probabilmente neanche voi, avrebbero previsto che nove mesi dopo il voto sarei stato qui come vicepremier e Ministro dell'Interno: è stato un anno eccezionale e pieno di enormi soddisfazioni e sacrifici", esordisce sorridente. Ma subito entra nel merito della polemica del giorno, quella sulle ecotasse alle auto: "Io sono per tutelare l'ambiente senza imporre nuove tasse: con me, con il sostegno della Lega, l'ecotassa non passerà mai. In un momento di crisi del settore automobilistico - sottolinea il leader leghista - non capisco perché dare una mazzata a chi vive già in difficoltà. Chi ha un'auto vecchia diesel non lo fa certo per piacere, ma perché non si può permettere altro...".



Dalla rete, tra i circa 80mila contatti in diretta Fb, c'è chi gli fa notare che twitta un po' troppo. Ma Salvini difende il suo 'iperattivismo social': "Ritengo un mio piacere e un mio dovere spiegare agli italiani cosa faccio con i soldi che loro mi pagano. E' legittimo anche facendo il ministro che se mi piace un piatto di spaghetti o se mangio un tiramisù a mezzanotte lo metto su Instagram. Lo facevo prima e continuo a farlo".