Aquarius resta senza bandiera. E chiude baracca

La nave Aquarius non opererà più nel Mediterraneo. Lo ha annunciato in una nota Medici senza frontiere: "Dopo due mesi in porto a Marsiglia senza riuscire a ottenere una bandiera, e mentre uomini, donne e bambini continuano a morire in mare, MSsf e Sos Méditerranée sono costrette a chiudere le attività della nave Aquarius".



In realtà, dopo che l'Italia ha chiuso i porti alla nave taxista dei clandestini, senza che peraltro nessuno sia morto né di fame né di sete, non c'è stata affatto nessuna corsa degli Stati "buonisti", sempre pronti a fare i **** col culo degli altri, in soccorso della Ong. Non s'è mosso Macron, sempre pronto a criticarci, mentre Gibilterra, che dipende dalla Gran Bretagna, ha deciso di togliere la bandiera all'imbarcazione, che così resta essa stessa clandestina come gli ospiti che sinora ci ha portato in casa.





Nella nota Msf punta il dito contro il "crescente clima di criminalizzazione dei migranti e di chi li aiuta", che avrebbe indotto l'Ong a ritirarsi". La prima a commentare la notizia è stata Marine Le Pen che ha detto: "La fine dell'attività pro migranti della nave Aquarius è un'ottima notizia per i popoli europei. Ora tutti i nostri sforzi devono concentrarsi per annullare il Global Compact, la cui firma è prevista a Marrakech".