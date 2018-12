"Salviniani? deicidi". E a Genova il don nega la messa di Natale

Niente messa di Natale a Genova. Il don, Paolo Farinella, terrà le porte della chiesa di San Torpete sprangate fino al 5 gennaio dell'anno prossimo per protestare contro il Dl sicurezza di Matteo Salvini. "Lo considera un messaggio per i cattolici che nel segreto dell'urna mettono la loro x sul simbolo della Lega", scrive Il Giornale, e che inneggiano a "Salvini, uomo incolto, senza alcun senso dello stato e del diritto". Questi sventurati, a detta del moderno Savonarola, "sono complici di lesa umanità e di deicidio".



Il don (lo stesso che anni or sono criticava i soldati italiani che morivano nelle missioni estere, con un "sono andati ugualmente per scelta e per interesse economico, cioè per guadagnare di più. So anche che molti vanno per il brivido della guerra") nella sua newsletter ove annuncia l'obiezione di coscienza politica, s'inventa un Gesù "migrante dei migranti", come "emigrante perseguitato dalla polizia di Erode, fuggito alla persecuzione, accolto in Egitto e ritornato a stabilirsi a Nazaret, dopo un viaggio allucinante e pericoloso attraverso il deserto del neghev". Il don sostiene che i cristiani "sono complici del degrado di Natale, perché la memoria della nascita di Gesù non c'entra nulla con questo Natale, trasformato in saga paesana di abbuffate tra regali e presepi, mentre accanto 'i poveri cristi' muoiono di fame e freddo in mare, nei bordelli della Libia, pagati dall'Italia".



Non manca la stilettata contro il Decreto sicurezza, che il parroco considera "di massima insicurezza e sfregio dei valori e dei sentimenti più profondi della democrazia e del diritto". La messa è finita, andate in pace...