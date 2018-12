A Bollate Sinistra fuori di cotenna: omofobico il "panino alla finocchiona"

Nel menù c'è scritto "Panino gay", perché con melanzane e finocchiona. Apriti cielo! Qualcuno s'è risentito e, ritenendo il panino - o meglio chi li prepara - "omofobico", ha fotografato il menù ed ha affidato ai social la sua protesta. Contro quel "noto affettato che rimanda a uno dei molteplici epiteti dispregiativi usati per indicare una persona omosessuale".



Non è una barzelletta; è accaduto a Bollate, alle porte di Milano, ove in un noto locale viene servito il panino politicamente scorretto. Peccato che, ma di questo evidentemente il radical-chic che ha scatenato 'sto casino non se ne è accorto, l'intera lista sia palesemente goliardica. C'è il panino Maometto, con pane arabo e prosciutto (l'Isis non ha protestato); il Lucifero, con salame piccante; l'Alì Baba (pane arabo); il panino Ulcera; il Magut e via dicendo.



La notizia, sparata sui social e anche su alcuni siti e giornali, com'era prevedibile ha spaccato in due gli utenti e i soliti benpensanti di Sinistra han gridato allo scandalo. Peccato che un settimanale locale, Il Notiziario, sia andato a fondo della storia e, intervistato il provocatorio chef ha scoperto che "quella lista di panini è così da trent'anni, che non si vuole offendere nessuno, che quella lista non è mai stata cambiata e nessuno ha mai avuto nulla da osservare". Per inciso, aggiungiamo noi, la battuta della finocchiona e il gay è presente in un vecchio film con Lino Banfi e Johnny Dorelli.



Il Notiziario conclude amaramente: "Il punto è che in trent'anni il mondo è cambiato e quello che una volta si poteva scrivere con leggerezza adesso non lo si può più né scrivere né dire". Già, aggiungiamo noi. Ma questa è una sconfitta. Perché sacrificando sull'altare del politicamente (o ipocritamente?) corretto i radical-chic son diventati carabinieri della parola ed hanno ammazzato la libertà di ironia...