Il Pd scopiazza Crozza: "Tria ostaggio del Governo"

Sulla manovra il Pd non sa più cosa dire, come affossarla (non ha i numeri per farlo), come denigrarla. E così ricorre ad un character , un personaggio, il Tria fotocopia di Filini ideato dal comico genovese Maurizio Crozza. Che si diverte ad immaginare il ministro ostaggio di Salvini e Di Maio, addirittura spiato e monitorato da due loschi figuri in giacca scura pronto ad impacchettarlo e portarlo via ogni qual volta cerchi di dire qualcosa di scomodo.



Il personaggio crozziano è pura fantasia, esiste solo nella fiction televisiva, ma il Partito Democratico ha, evidentemente, talmente perso il contatto con il mondo al punto da confondere la realtà con la fantasia. E si rende ridicolo una volta di più. Altro che sketch di Crozza.



"Il ministro dell'economia Tria è ostaggio dei padroni del governo così come l'economia italiana è nelle mani di una banda di incapaci. Una maggioranza parlamentare di incompetenti ha definitivamente bloccato la crescita. Manovra fantasma". La perla di saggezza è di Andrea Marcucci, capogruppo dem al Senato.