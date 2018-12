I gilet gialli denunciano la polizia: "Sparava lacrimogeni letali"

Diversi avvocati parigini di persone ferite o mutilate da ordigni lacrimogeni utilizzati per disperdere le proteste dei gilet gialli nella capitale hanno sporto denuncia contro le forze dell'ordine per aver fatto ricorso a un'arma potenzialmente letale. Lo riferisce l'emittente Radio France Internationale (RFI) alla vigilia dell'atto quattro delle manifestazioni.



I legali chiedono il "ritiro immediato dell'ordigno GLI-F4" dall'arsenale delle forze dell'ordine, prima di domani. Si tratta di un gas lacrimogeno utilizzato in modo massiccio dagli agenti per disperdere i cortei, potenzialmente molto pericoloso.



"E' un'arma da 25 grammi abitualmente utilizzata sul campo militare ma pone problema di fronte a civili, in quanto potenzialmente letale e perché provoca ferite gravi, mutilazioni", ha denunciato Arié Alimi, uno degli avvocati ad aver sporto denuncia oltre ad essersi rivolto al tribunale amministrativo di Parigi per chiedere la sospensione di tali ordigni prima di domani.