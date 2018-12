Pd: Calenda: "Non faccio un altro partito". Tanto vale perdere con questo...

"Nonostante l'insistenza degli stessi dirigenti di Pd 'fai un partito e poi ci alleiamo' non ho intenzione di farne uno. Ho sempre detto e ripetuto che non credo ai partiti personali. Altra cosa è lavorare per costruire un ampio Fronte democratico per le europee". Lo scrive Carlo Calenda su Twitter.



"Fronte democratico deve includere +Europa, Pizzarotti, Pd altre esperienze civiche, personalità della rappresentanza", spiega in un altro tweet. Già, perché - visto il menù - insieme si perde meglio...