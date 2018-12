Immigrati, Salvini: "Contrario al Global compact"

"Prima del voto del Parlamento non si firmerà nulla, personalmente sono assolutamente contrario alla firma di un documento che da' mandato ad altri eventualmente di decidere che cosa succede a casa nostra". Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ai microfoni di Rtr 99 torna a parlare del "Global compact for migration", il documento promosso dalle Nazioni Unite che prevede la condivisione di alcune linee guida generali sulle politiche migratorie.



"E' un altro di quegli esperimenti Onu", spiega il ministro, "di questi organismi sovranazionali di cui peraltro il presidente Trump ha un'opinione che in buona parte condivido, che partoriscono documenti che dicono tutto e il contrario di tutto e che poi vanno a limitare, a ledere, a incidere sull'autonomia e sulla sovranità dei singoli Paesi".



"In questo caso io ho chiesto al governo, e il presidente del Consiglio è stato assolutamente sensibile, di non andare a firmare questo accordo che mette nello stesso pentolone immigrati regolari, immigrati clandestini, profughi, migranti economici e migranti climatici. Abbiamo chiesto la cosa più bella e democratica, ovvero che sia il Parlamento ad esprimersi", ha concluso.