RICHIESTA DI DIMISSIONI PER L'ASSESSORE REGIONALE FALCONE

Io sottoscritto Salvatore Trimarchi libero cittadino richiedo le dimissioni dell'assessore regionale alle infrastrutture e trasporti onorevole Falcone di Forza Italia.Elenco i motivi della mia richiesta:questione A18 dal 2015 persiste una frana all'altezza dell'abitato di Letojanni,dove da quel giorno dell'ottobre 2015 il CAS(consorzio autostrade siciliane)ha istituito il doppio senso di circolazione,il quale doppio senso e' pericolossissimo visto i tanti incidenti e i tanti morti,ricordo che sono morte delle persone nei vari incidenti.Nessuno dei vertici del CAS interviene per effettuare la manutenzione relativa alle radici Killer spesso nella corsia di sorpasso sia direzione CT sia direzione ME,niente asfalto drenante non conosciuto(chi fa si mancia?) buche che si formano e che non vengono coperte le quali sono pericolossissime specialmente per i motociclisti.Potrei continuare anche per L'A20 ma preferisco fermarmi qua.Adesso basta con le conferenze .